المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور موسكو غدا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغان، سيزور موسكو في الفترة من 17 إلى 18 نيسان/أبريل، حيث سيناقش مع مسؤولين روس نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية:"سيقوم المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغان، بزيارة موسكو في الفترة من 17 إلى 18 نيسان/أبريل، للاجتماع مع المسؤولين الروس لمناقشة دفع عملية نزع السلاح النووي كاملا، والذي يمكن التحقق منه بالكامل في كوريا الشمالية".

يتبع…