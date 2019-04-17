طهران: لا صحة لاتهامات المحكمة البحرينية ضد ايران

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الأحكام التي أصدرتها محكمة بحرينية ضد 139 من مواطنيها والاتهامات الواردة فيها ضد إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن موسوي، قوله إن "هذه الاتهامات كالعادة هي مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "لا يمكن للحكومة البحرينية أن تغطي على انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وقمع المحتجين في هذا البلد من خلال انتهاج سياسة الإسقاط وطرح مزاعم واهية وإصدار أحكام ظالمة وتوجيه الاتهام ضد الدول الأخرى".

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية المسؤولين البحرينيين: "بدلا من التخطيط لسيناريوهات أمنية وتوفير أمنهم عبر الاستناد إلى تحالفات فاشلة ودفع تكاليف باهظة للآخرين من أجل شراء الأمن، أن يعملوا على بناء الثقة وإصلاح علاقاتهم مع الشعب وتلبية مطالبه المشروعة والكف عن إصدار أحكام ظالمة ضد المحتجين في هذا البلد".

وكانت السلطات البحرينية، قد أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكاما بسجن 139 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب، كما أسقطت الجنسية عن 138 منهم.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة البحرينية، أن المتهمين "أسسوا خلية لها صلة بإيران أطلقوا عليها مسمى "حزب الله البحريني"، وذلك بهدف تنفيذ هجمات داخل البلاد، لافتة إلى أنه من حق المدانين الطعن على الحكم، فيما ندد المعارضون ومنظمة العفو الدولية بشدة بهذا الحكم.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة البحرينية، أمس الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت أحكاما على 169 متهما بتهم تتعلق بالإرهاب، بينهم 69 سيعاقبون بالسجن المؤبد، كما أمرت بإسقاط الجنسية عن 138 شخصا، وبرأت 30 آخرين من التهم.