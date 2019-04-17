القصة الكاملة لرئيس بيرو السابق الذي أطلق النار على رأسه قبل إلقاء القبض عليه

يخضع الرئيس البيروفي السابق آلان غارسيا لعملية جراحية طارئة بعد أن أطلق النار على رأسه قبل أن تحتجزه الشرطة وسط مزاعم بالفساد في أكبر تحقيق في مجال الكسب غير المشروع في أمريكا اللاتينية.

وحسب (CNN) خضع غارسيا لعملية جراحية طارئة اليوم الأربعاء بعد أن أطلق النار على رأسه بينما حاولت الشرطة اعتقاله وسط مزاعم بالفساد في أكبر تحقيق في أمريكا اللاتينية.

وحسب "أسوشيتد برس" قال وزير الصحة زليما توماس إن الأطباء حاولوا إنعاش القلب ثلاث مرات وكانوا يواصلون العمل على رئيس الدولة السابق البالغ من العمر 69 عامًا في مستشفى خوسيه كازيميرو أولوا في مدينة ليما عاصمة بيرو.

وقال توماس "الموقف حرج للغاية." "إنه خطير."

وأفاد برنامج تلفزيوني محلي "Hablemos Claro" أنه عندما وصلت الشرطة إلى منزل غارسيا للقبض عليه، أغلق الرئيس السابق على نفسه في غرفته وحاول أن يقتل نفسه.

وقالت وزارة الصحة في بيرو إن غارسيا أرسل إلى المستشفى في الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة "في هذه اللحظة كان المريض في غرفة عمليات في المستشفى المذكور منذ الساعة 7:10 صباحا".

ويأتي هذا التحول المذهل للأحداث بعد أربعة أشهر من محاولة غارسيا طلب اللجوء في أوروغواي في الوقت الذي يحقق فيه ممثلو الادعاء في بيرو في مزاعم بأنه تلقى مدفوعات بطريقة غير قانونية من شركة البناء البرازيلية أودبريشت. وأعلن غارسيا براءته وجادل بأنه ضحية لشهادة كاذبة من قبل أعداء سياسيين.

وقال محاميه إيراسمو رينا خارج المستشفى إنه سيطلب العدالة لموكله.

وقال وسط موجة من المراسلين "نصلي إلى الله أن يعطيه قوة." "سنفعل كل ما في وسعنا لعكس هذا الوضع غير العادل."

وفي الجوار، اجتمع البيروفيون في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات من الأطباء والمسؤولين وسط موجة من الأسئلة حول الآثار السياسية التي يمكن أن يخلّفها تحقيق أودبريشت على أمة في خضم عملية حسابية سياسية.

في بيرو يجري التحقيق مع جميع رؤساء الدولة السابقين الأحياء باستثناء شخص واحد بسبب فساد مرتبط بفضيحة أودبريشت للفساد.

واعترفت أودبريشت في اتفاقية التماس 2016 مع وزارة العدل الأمريكية بأنها دفعت حوالي 800 مليون دولار في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية في مقابل عقود الأشغال العامة المربحة.

وفي الأسبوع الماضي فقط، تم اعتقال الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي بزعم غسل الأموال في التحقيق. وقال أعضاء بالكونغرس إنه نُقل ليلة الثلاثاء إلى عيادة محلية يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ويوم الأربعاء، أعرب ألبرتو كوينتانيلا، وهو عضو في الكونغرس من الحزب السياسي ذي الميول اليسارية نويفو بيرو، عن تضامنه مع أسرة غارسيا وقال إنه يأمل أن "يسعى المسؤولون لمعرفة الحقيقة" من خلال تحقيقاتهم، ولكن أيضًا احترام الإجراءات القانونية الواجبة".

وبحسب "أسوشيتيد برس" كان غارسيا رجلًا شعبويًا بامتياز، تميزت رئاسته الأولى في الثمانينيات بالتضخم المفرط والفساد المستشري وصعود حركة حرب العصابات. وعندما عاد إلى السلطة بعد عقدين من الزمن، أدار حكومة أكثر محافظة، مما ساعد على الدخول في طفرة استثمارية تقودها السلع حيث لعبت أودبريشت دورًا رئيسيًا في دعمه.

وقد طلب اللجوء في سفارة أوروغواي في بيرو في أواخر العام الماضي، وبقي هناك لأكثر من أسبوعين بقليل قبل رفض طلبه.

في رفض ادعائه، قالت سفارة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إنه لا يوجد دليل يدعم ادعاء غارسيا بأنه مستهدف سياسياً.

وقال رئيس أوروغواي تاباري فاسكويز: "في بيرو ، تعمل فروع الحكومة الثلاثة بحرية واستقلال، خاصة في حالة السلطة القضائية".

وكان غارسيا قد عاد إلى قصره في حي ميرافلوريس، متعهداً بالتعاون مع المدعين العامين أثناء مواصلة التحقيق.

ويظهر أمر قضائي حصلت عليه وكالة أسوشيتيد برس أن القاضي خوان سانشيز أمر السلطات بالقبض على غارسيا والبحث عن وثائق في منزله تتعلق بادعاءات غسل الأموال.

ويشتبه ممثلو الادعاء في أن الرئيس السابق تلقى أكثر من 100 ألف دولار من أودبريشت ، متنكرا في زي مدفوع للحديث في مؤتمر في البرازيل.