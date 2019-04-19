وأخبر دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، "سبوتنيك" بأن جمهورية دونيتسك مستعدة لمد سوريا بالفحم وإنشاءات معدنية، مشيرا إلى أن هذا ما ناقشه رجال أعمال.

© Sputnik . Sergey Averin سوريا تصدر بيانا بعد اغتيال رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية"

وتحدث رئيس جمهورية دونيتسك لـ"سبوتنيك" في مدينة يالطا الروسية التي تحتضن اجتماع منتدى يالطا الاقتصادي الدولي حاليًا.

ويشارك فيه أكثر من 4500 شخص يمثلون نحو 100 بلد.

وجمهورية دونيتسك واحدة من الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلِن قيامها في منطقة دونباس (شرق أوكرانيا) في عام 2014 بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف.