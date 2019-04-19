كوريا الجنوبية تعلق على اختبار كوريا الشمالية لأسلحة تكتيكية جديدة

أفاد مصدر في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن بلاده تعتبر الأسلحة التكتيكية الجديدة التي تم اختبارها مؤخرا في كوريا الشمالية صواريخ موجهة، وليست صواريخ باليستية التي حظر مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ تطويرها وإطلاقها.

© REUTERS / Leah Millis زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكي موجه جديد برأس حربية قوية

طوكيو — سبوتنيك . وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك": "حكومتنا تقيمها على أنها صواريخ موجهة للعمليات القتالية على الأرض وليست صواريخ بالستية".

وأضاف: "نواصل تحليل البيانات بمشاركة الولايات المتحدة، لكن بما أنها تتعلق بالمعلومات الاستخباراتية عن كوريا الشمالية، لا يمكننا الكشف عنها".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 17 نيسان/أبريل، عن اختبار سلاح تكتيكي جديد، لكنها لم تكشف التفاصيل ولم تنشر أي صور عنه.

ويعتقد بعض الخبراء العسكريون في كوريا الجنوبية أن الأسلحة الجديدة هي صواريخ موجهة تكتيكية قصيرة المدى، تعمل على ارتفاعات منخفضة ولكن ذات سرعة تحليق عالية.