بولتون يجدد هجومه على الرئيس الفنزويلي

جدد جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، هجومه على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

© REUTERS / POOL طهران: مزاعم بومبيو حول تدخل ايران في شؤون فنزويلا مثيرة للسخرية

وقال في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان: "المجتمع الدولي سوف يتخذ موقفا ثابتا، ضد سرقة مادورو لموارد الشعب الفنزويلي".

وأضاف: "مادورو فقد الإرادة الشعبية، ويخسر قدرته على شراء الولاء".

وفرضت واشنطن، الأربعاء الماضي، عقوبات جديدة وإجراءات عقابية أخرى على كوبا وفنزويلا في إطار سعيها لتكثيف الضغوط على هافانا لإنهاء دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، في سياق تعليقها على العقوبات الأميركية ضد كوبا وفنزويلا، أن تصرفات الولايات المتحدة في العالم أضحت أكثر عدوانية والنتائج قد تكون وخيمة.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير / كانون الثاني، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها مادورو.

The international community will stand firm against Maduro’s theft of Venezuelan resources and the ongoing usurpation of democracy. Maduro has lost the will of the people and continues to lose his ability to buy loyalty.https://t.co/NCTIsugLhV — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 21, 2019

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.