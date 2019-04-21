أكثر من 50 قتيلا في انفجارات تهز كنائس وفنادق في سريلانكا (صور وفيديو)

أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيريلانكا اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، إلى مقتل أكثر من 50 شخصا على الأقل، وإصابة 280 آخرين كحصيلة أولية.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن "6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الشرطة، إن الحصيلة الأولية لأعداد القتلى وصلت 52 قتيلا، منهم 42 في الكنيسة الواقعة بالعاصمة، بينما قتل 10 في كنيسة في باتيكولوا.