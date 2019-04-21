أكثر من 50 قتيلا في انفجارات تهز كنائس وفنادق في سريلانكا (صور وفيديو)

وأفادت شرطة سريلانكا، أن "6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
😢 easter not Happy in Srilanka.. #bombblast #curch #srilanka pic.twitter.com/QaaAVZDf99— Bruce Wayne (@jaywardena24) April 21, 2019
وقالت الشرطة، إن الحصيلة الأولية لأعداد القتلى وصلت 52 قتيلا، منهم 42 في الكنيسة الواقعة بالعاصمة، بينما قتل 10 في كنيسة في باتيكولوا.
Im really upset with these senseless #bomb attack in tow church over capital.. pray for rescue colombo 😢🙏 Rest In Peace and get well soon— SJ.Harry (@SJ_Harry19) April 21, 2019
#SriLanka pic.twitter.com/daNeorE0ZC
— Murali (@_muraliwrites) April 21, 2019
وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
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