فوز زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات

وخاطب المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، رسالة للأوكرانين قال فيها " أعدكم بأني لن أخذلكم"..
وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".
ومن جانبه قال الرئيس الحالي بورشينكو " لن استسلم أبدا"، مشيرا إلى أنه لن يعتزل السياسة"
هذا وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.
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