فوز زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات

أعلن مركز الاقتراع الوطني فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.

وخاطب المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، رسالة للأوكرانين قال فيها " أعدكم بأني لن أخذلكم"..

© AFP 2019 / Sergei Supinsky لجنة الانتخابات الأوكرانية: زيلينسكي يحافظ على الصدارة ويحصل على 30.22 بالمئة من الأصوات

ووجه زيلينسكي الشكر لأهله وأسرته وفريقه، وأضاف قائلا "شكرا لجميع الأوكرانيين الذين اتخذوا خيارا آخر. شكرا للجميع".

وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".

ومن جانبه قال الرئيس الحالي بورشينكو " لن استسلم أبدا"، مشيرا إلى أنه لن يعتزل السياسة"

هذا وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.