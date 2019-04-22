تعرف على أعنف الهجمات الإرهابية التي استهدفت فنادق منذ 2015 ولغاية 2019

لطالما تميزت الفنادق الضخمة كغيرها من الأماكن السياحية بحراسة أمنية مشددة إلى أن ذلك لم يمنع من استهدافها.

فمنذ عام 2015 وحتى هذا العام، شهد العالم العديد من التفجيرات التي استهدفت فنادق ضخمة، هذه أهمها:

21 أبريل/ نيسان 2019، هزت انفجارات 3 فنادق من فئة خمس نجوم وهي فنادق شانغريلا، سينامون غراند وكينجسبري، حيث ضربت عاصمة سريلانكا ومدينة كولومبو عدة انفجارات.

هذه الانفجارات تزامنت مع الاحتفال بعيد الفصح في الكنائس الكاثوليكية، مما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة أكثر من 500 شخص.

Шри Ланка 2 дахь өдөр буюу дөнгөж сая 9 дэх дэлбэрэлт болжээ!!! Өчигдөр нийт 8 бөмбөг тэсэрч асар олон хүний амийг сүйдэлсэн тэр аймшиг үргэлжилсээр… pic.twitter.com/muZflnTZBG — Ganbat ⚡️Gabizm (@gabigabizm) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

15 يناير/ كانون الثاني 2019، هز انفجار عنيف العاصمة الكينية نيروبي، وتحديدا بالقرب من فندق دويست، كما وقع تبادل لإطلق النار.

ونتيجة للهجوم قتل 21 شخصا ومن بين 16 ضحية كان هناك شرطي واحد وجميعهم كينيون، كما كان من بين الضحايا مواطن أمريكي وآخر بريطاني.

وتبنت جماعة "الشباب" الإسلامية الإرهابية هذه العملية، والتي تنشط في الصومال.

Не менее 14 человек, в том числе граждане США и Великобритании, погибли в результате теракта рядом с отелем Dusit в столице Кении: https://t.co/0C2mO80Ail pic.twitter.com/xc9tilfxoU — IZ.RU (@izvestia_ru) ١٦ يناير ٢٠١٩

9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، وقوع تفجيرين بالقرب من فندق الصحافي، وراح ضحية التفجيرين 53 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص.

وأعلنت جماعة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها.

23 فبراير/ شباط 2018، تفجيران في العاصمة الصومالية مقديشو، حيث انفجرت سيارة بالقرب من القصر الرئاسي، وانفجرت أخرى بالقرب من فندق.

وأعقب الانفجارين تبادل لإطلاق النار، وتوفي نتيجة الهجوم الإرهابي 38 شخصا وأصيب 20آخرون.

Два взрыва прогремело у президентского дворца в столице Сомали: https://t.co/yZQrWG657u pic.twitter.com/yFe2f8aN2o — Life | Новости (@lifenews_ru) ٢٣ فبراير ٢٠١٨

20 يناير/ كانون الثاني، تعرض فندق إنتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول لهجوم، راح ضحيته 43 شخصا وتم إنقاذ 126 شخصا من بينهم 41 أجنبيا، وأكدت وزارة الداخلية مقتل 18 شخصا.

2 يونيو/ حزيران 2017، عندما حاول مسلح بمفرده الهجوم ببندقية على كازينو في فندق "Resorts World Manila" في العاصمة الفلبينية، ليندلع حريق هائل راح ضحيته 35 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين.

وكان من بين الضحايا 13 من موظفي الفندق و 22 شخصا من النزلاء.

Resorts World Manila: Jessie's Got a Gun by Patricia Evangelista https://t.co/qeVoyED66d — Manuel L. Quezon III (@mlq3) ٢٣ يونيو ٢٠١٧

8 يناير/ كانون الثاني 2016، هاجم مسلحان فندق "Bella Vista" في الغردقة بمصر، وهدد المسلحان النزلاء وتعرض 3 سياح للإصابة.

26 يونيو/ حزيران 2015، تعرض منتجع القنطاوي القريب من مدينة سوسة التونسية لهجوم إرهابي عندما قام طالب محلي بفتح النار على 40 سائحا في فندق "Imperial"، منهم 30 سائحا من بريطانيا، وبلجيكا، وإيرلندا، وألمانيا والبرتغال.

وكذلك أصيب 40 آخرون، لتتمكن الشرطة من تصفية المهاجم.