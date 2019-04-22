ترامب: السعودية و"أوبك" سيعوضون فرق النفط بعد معاقبة إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السعودية ودولا أخرى في "أوبك" سيعوضون أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يدعو "أوبك" مجددا لزيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار

وقرر ترامب، إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين "السعودية وآخرون في (أوبك) سيعوضون تماما فرق تدفق النفط في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني."

وأعربت السعودية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، اعتزامها التشاور مع منتجي النفط، للحفاظ على استقرار أسواق النفط، وعدم خروجها عن نطاق التوازن، وذلك حال نفذت واشنطن وعودها بوقف الاستثناءات لبعض الدول لاستيراد النفط من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن تصريح لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

Saudi Arabia and others in OPEC will more than make up the Oil Flow difference in our now Full Sanctions on Iranian Oil. Iran is being given VERY BAD advice by @JohnKerry and people who helped him lead the U.S. into the very bad Iran Nuclear Deal. Big violation of Logan Act? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2019

وقال الفالح: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسية المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه".

ووفقا للتصريحات الأمريكية، ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتحديد موعد وقف سريان الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول، لاستيراد النفط من إيران.

وكان الرئيس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين، في أغسطس / آب، ونوفمبر / تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.