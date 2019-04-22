الدفاع الروسية: تركيا لم تستسلم أمام ابتزاز أمريكا لإلغاء صفقة "إس - 400"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن الجانب التركي أظهر متانة هائلة، ولم يستسلم للابتزاز الأمريكي ولم يتخل عن شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".

موسكو — سبوتنيك. قال فومين، خلال لقاء مع قناة "RT" اليوم: "الموقف النشط للغاية لشركائنا الأتراك يستحق الأعجاب، الذي أظهروا خلاله الروح القوية الهائلة، وعدم المرونة على الرغم من الضغط القوي من قبل الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بصفقة "إس — 400"، فهذا يعني الكثير".

وأكدت تركيا، في وقت سابق، أنها تراعي مصالحها فيما يتعلق بشراء منظومة "إس-400" من روسيا، التي تلقى رفضا من جانب الولايات المتحدة، متوقعة تسلم الدفعة الأولى من المنظومة في يوليو/ تموز.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد صرح في مستهل لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بأن بلاده تتعرض لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2017 في أنقرة، وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء المنظومة جزئيا.

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن، التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا معدات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي لكونها عضوا في حلف شمال الأطلسي.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاستجابة لطلب واشنطن، حليف أنقرة في حلف الناتو، بشأن إيقاف صفقة شراء منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية.