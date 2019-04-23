ارتفاع عدد قتلى زلزال الفلبين إلى 11 شخصا و24 مفقودا

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لقي 11 شخصا حتفهم حتى الآن، إلى جانب وجود 24 مفقودا، أغلبهم محاصرين تحت أنقاض مبنى تجاري منهار.
وكانت تقارير قالت مساء أمس الإثنين، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب زلزال قوته 6.1 درجة جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين، وفقا لرويترز.
BREAKING: Death toll from Philippine earthquake rises to 11, with 24 people missing, mostly in rubble of a supermarket. https://t.co/uOmAseE5jE— The Associated Press (@AP) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
وقالت، إن رجال الإنقاذ يستخدمون المعدات الثقيلة والكلاب المدربة للبحث عن أشخاص محاصرين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق.
وأضافت عن المحاصرين، "يمكن سماعهم وهم يصرخون من الألم… لن يكون من السهل إنقاذهم".
Emergency responders carry an earthquake victim out of a commercial establishment that sustained damage during the 6.1 quake that rocked Luzon Monday afternoon. pic.twitter.com/DAoVDNzQkJ— The Philippine Star (@PhilippineStar) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.
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