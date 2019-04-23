فشل ذريع لبديل "واتسآب" الفرنسي يفضح الحكومة

تعرضت الحكومة الفرنسية لما يوصف بـ"الفضيحة المدوية"، بعد الفشل الذريع الذي مني به تطبيق ما يوصف باسم بديل "واتسآب" وتلغرام".

وكانت تعمل فرنسا على طرح تطبيق تراسل فوري "دردشة" مشفر شبيه بتطبيقات "واتسآب" وتلغرام"، تحت اسم "تي تشاب"، وبالفعل تم اعتماده في محادثات العاملين في قصر الإيليزيه وبين السياسيين والحكومة الفرنسية، بحسب موقع "آرس تكنيكا".

French government releases in-house IM app named Tchap to replace WhatsApp and Telegram use — the app is based on Riot a well-known open-source, self-hostable, and secure instant messaging client-server package https://t.co/yn8LG6P4Tm pic.twitter.com/nIyeKswPgq — Ossugsa (@Ossugsa) April 20, 2019

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ولكن الصدمة الكبرى، هو أن تطبيق "تي تشاب" العامل بنظام تشغيل "أندرويد"، المفترض أن تكون محادثاته مشفرة ويحمي مستخدميه من القراصنة وعمليات التجسس، تعرضت خوادمه بالكامل للاختراق، وتم نقل جميع محادثاته خارج فرنسا.

Security flaw in French government messaging app exposed confidential conversations: The French government just launched its own messaging app called Tchap in order to protect conversations from hackers, private companies and foreign entities. But Elliot… https://t.co/XQxWKdrjxs pic.twitter.com/8Czxw0tHDW — Harald Schendera (@HSchendera) April 22, 2019

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وتمت عملية الاختراق، رغم أن تطبيق "تي تشاب" لم يسمح بتسجيل الدخول إلى تطبيقه إلا عن طريق البريد الإلكتروني الحكومي، حتى يمكن لموظفي الحكومة الفرنسية الرسميين فقط التسجيل في التطبيق.

ولكن الباحث الأمني الفرنسي، بابتيست روبرت، تمكن من اختراق جميع المحادثات السرية الداخلية التي كان يستقبلها التطبيق، والتي من بينها رسائل خاصة بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وردت الوكالة الحكومية الفرنسية المسؤولة عن التواصل الرقمي، على تلك "الفضيحة"، بقولها: "بدأنا في تطوير التطبيق في يوليو/تموز 2018، وسنتعاون مع متخصصين في مجال الأمن الإلكتروني لحل تلك المشكلة".