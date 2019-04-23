القصر الملكي يعلن موعد زيارة ترامب وزوجته إلى بريطانيا

أعلن القصر الملكي البريطاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، قبلا دعوة وجهت إليهما من الملكة إليزابيث الثانية، لزيارة بريطانيا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للقصر الملكي على تويتر، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصحبة زوجته ميلانيا قبلا دعوة وجهت إليهما من الملكة لإجراء زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة".

وأضاف القصر الملكي: "الزيارة ستتم من الاثنين 3 إلى الأربعاء 5 يونيو/ حزيران المقبل".

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2019

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2019

وكان ترامب قال، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بأنه يحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا، كما أعلن عن دعمه للبلاد ولرئيسة وزرائها تيريزا ماي. ووعد الرئيس الأمريكي بأن تصبح بلاده شريكا تجاريا كبيرا لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.