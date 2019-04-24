البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مهتمة بسباق تسلح مع روسيا وابتكار أسلحة جديدة

© Sputnik . Ilya Pitalev لافروف: روسيا لن تدخل في سباق التسلح

واشنطن — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية، دافيد تراختنبورغ، اليوم الأربعاء، "نحن لسنا مهتمين بالتوافق مع روسيا "منظومة مقابل منظومة"، يقوم الروس بتطوير عدد كبير من أنظمة الأسلحة النووية الجديدة، بما في ذلك الأنظمة النووية المعروفة التي تحدث عنها الرئيس بوتين مع ضجة كبيرة".

وأضاف تراختنبورغ أن روسيا "تفعل عدد من الأشياء التي لا نفعلها". "سياسة روسيا تصعِب من الوصول إلى نتيجة إيجابية في المفاوضات بشأن الحد من التسلح".

وقال المتحدث الأميركي خلال كلمته في معهد بروكينغز للدراسات في واشنطن: "نود أن تكون العلاقات مع روسيا في مسار إيجابي. الآن هي ليست كذلك، بما في ذلك بسبب الإجراءات التي تتخذها روسيا، والسلوك الذي نلاحظه في مجالات أخرى، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، أوكرانيا، سوريا".