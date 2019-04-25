شرطة سريلانكا: سماع دوي انفجار على بعد 40 كيلومترا شرق العاصمة

وقع انفجار جديد، صباح اليوم الخميس، في منطقة بوجودا على بعد 40 كيلومترا شرق العاصمة السريلانكية، كولومبو.

بحسب ما نقلت قناة "News 1st" عن متحدث باسم الشرطة المحلية، روفان جوناسكارو.

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA أثرياء وعملاء مزدوجين... تفاصيل مثيرة تكشف للمرة الأولى حول هجمات سريلانكا الدامية

ولا توجد أي معلومات عن وقوع ضحايا ومصابين حتى اللحظة، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في سبب الانفجار.

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأعلنت سريلانكا، أمس الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأخيرة جاءت ردا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.