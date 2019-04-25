الأمم المتحدة: أكثر من ألف مدني قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام أثناء النزاع في دونباس

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، أنه خلال النزاع في دونباس، قتل وجرح أكثر من ألف مدني بسبب الألغام الأرضية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال مولر، في اجتماع لمجلس الأمن: "منذ نيسان/ أبريل 2014، قتل وجرح أكثر من ألف مدني بسبب الألغام وغيرها من "مخلفات الحرب". كانت حوادث الألغام هي السبب الرئيس لإصابات الأطفال في العام الماضي. هذا غير مقبول، وأدعو جميع الأطراف في (النزاع) إلى التوقف الفوري عن استخدام "الألغام الأرضية وبدء العمل مع شركاء إزالة الألغام".

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يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، (المعلنتين من جانب واحد)، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.