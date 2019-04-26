الرئيس الأوكراني المنتخب يقضي عطلته على سواحل المتوسط

توجه الرئيس الأوكراني الجديد المنتخب، فلاديمير زيلينسكي، لقضاء عطلته على شاطئ البحر المتوسط، بعد فترة غياب عن الإجازات استمرت لأربعة أشهر.

قرر الرئيس الجديد لأوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، السفر برفقة عائلته إلى تركيا لقضاء عطلته هناك.

الرئيس المنتخب وبعد مرور 6 أيام على الانتخابات وجد الوقت المناسب لقضاء عطلته، مصرحا بأنه لم يحظ بإجازة منذ 4 أشهر.

الإجازة القصيرة التي سيقضيها زيلينسكي في تركيا لن تتعدى اليومين.

وكتب زيلينسكي على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، قائلا: "لقد اتفقنا بأن نكون صريحين، سوف نسافر إلى تركيا. سأصطحب أطفالي إلى المهرجان السنوي "فيسلو". أتمنى لكم الدفء والصحة وإجازة لطيفة".

يذكر بأن زيلينسكي فاز في الانتخابات الرئاسية حاصلا على 73.22 بالمئة من أصوات الناخبين.