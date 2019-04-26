الاتحاد الأوروبي واليابان يؤكدان دعمهما للاتفاق النووي الإيراني

أكد الاتحاد الأوروبي واليابان دعمهما المشترك للاتفاق النووي الإيراني رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة على إيران.

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن القمة الـ26 بين الاتحاد الأوروبي واليابان عقدت، في بروكسل أمس الخميس، حيث اجتمع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

© REUTERS / HANDOUT باكستان وإيران تطالبان بتنفيذ بنود الاتفاق النووي

وأكد البيان المشترك للقمة 'التزام الجانبين بالإسهام المشترك في دفع السلام والاستقرار الدوليين بناء علي حكم القانون ومن خلال التشاور والتنسيق بشكل مكثف".

وتابع "نؤكد دعمنا المشترك للاتفاق النووي الإيراني".

ووقعت إيران الاتفاق النووي مع روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة عام 2015 بعد جولة مفاوضات طويلة لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب منه في العام الماضي خلافا لالتزامات بلاده.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.