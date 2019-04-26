باحث في جامعة شنغهاي يوضح رسائل الرئيس الصيني من قمة الحزام والطريق

وأوضح في مداخلة مع راديو "سبوتنيك"، أنها مبادرة تفتح الطريق لتعاون دولي لبناء مصير مشترك للعالم، في وقت يشهد فيه العالم كثيرا من التوترات وموجات العزل الاقتصادي مشيرا إلى أن ذلك الخطاب خطاب طمأنة لكل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة إذا رغبت في ذلك.
واستبعد كرار أن تفرز هذه القمة آلية مضادة للعقوبات أحادية الجانب، إلا أن حجم المشاركة خاصة من أوروبا يشير إلى أن الولايات المتحدة ستجد نفسها آخر الأمر معزولة.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن في افتتاح قمة الحزام والطريق أن مبادرة الحزام والطريق ليست قاصرة على دول بعينها بل هي لجميع الدول التي تريد الانضمام، معتبرا أن المنتدى سيشكّل مصدرا ماليا مستدامًا للبلدان التي ستنضم الى المجموعة. وجاءت كلمة شي أمام ما يزيد عن 30 من قادة العالم الذين يشاركون في الدورة الثانية من القمة التي تشهدها العاصمة بكين.
وأضاف تشي إن الصين سوف تخفض الضرائب الجمركية بشكل أكبر وتزيل جميع الحواجز والمعوقات الجمركية من أجل استقبال المنتجات العالية الجودة من جميع أنحاء العالم داخل الأسواق الصينية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)