الشرطة الأمريكية: منفذ الهجوم على كنيس يهودي في كاليفورنيا لا ينتمي لأي جماعة

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن منفذ الهجوم على المعبد اليهودي في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عمل بمفرده ولا ينتمي لأي جماعة منظمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد شرطة مقاطعة سان دييجو بيل جور، في بيان، إن المشتبه به جون إيرنست محتجز بتهمة القتل العمد وثلاث تهم الشروع في القتل.

Update #11 This is the second news release about a deadly #synagogueshooting during Passover services at Chabad of Poway.

All road closures have been lifted.

There are no media briefings planned for today. pic.twitter.com/pO47ZAvYHz — San Diego Sheriff (@SDSheriff) ٢٨ أبريل ٢٠١٩

هذا وحددت السلطات المحلية في كاليفورنيا غربي أمريكا هوية منفذ الهجوم المسلح على كنيس يهودي في مدينة بوواي، والذي أودى بحياة امرأة وأدى لإصابة ثلاثة آخرين أثناء إقامة صلوات أمس السبت، في آخر أيام احتفالات عيد الفصح، ووصفت السلطات الهجوم بجريمة كراهية.