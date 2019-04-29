الشرطة الأمريكية: منفذ الهجوم على كنيس يهودي في كاليفورنيا لا ينتمي لأي جماعة

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد شرطة مقاطعة سان دييجو بيل جور، في بيان، إن المشتبه به جون إيرنست محتجز بتهمة القتل العمد وثلاث تهم الشروع في القتل.
Update #11 This is the second news release about a deadly #synagogueshooting during Passover services at Chabad of Poway.— San Diego Sheriff (@SDSheriff) ٢٨ أبريل ٢٠١٩
All road closures have been lifted.
There are no media briefings planned for today. pic.twitter.com/pO47ZAvYHz
هذا وحددت السلطات المحلية في كاليفورنيا غربي أمريكا هوية منفذ الهجوم المسلح على كنيس يهودي في مدينة بوواي، والذي أودى بحياة امرأة وأدى لإصابة ثلاثة آخرين أثناء إقامة صلوات أمس السبت، في آخر أيام احتفالات عيد الفصح، ووصفت السلطات الهجوم بجريمة كراهية.
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