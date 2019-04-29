مقتل 5 على الأقل بهجوم يستهدف كنيسة شمالي بوركينا فاسو

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أن "مسلحين مجهولين هاجموا كنيسة سيلجاد البروتستانتية، وقتلوا 4 مصلين وقس الكنيسة".
وكانت سريلانكا قد أصدرت تحذيرات من تكرار الهجمات، التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد.
هذا ووقعت، سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح. ووفقاً للبيانات الأخيرة، لقي 321 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.
وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء الماضي، سلسلة التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم 21 نيسان/ أبريل الجاري.
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