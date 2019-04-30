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17:06 30 أبريل/ نيسان 2019
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    خوان غوايدو

    البرازيل تدعم مساعي غوايدو للإطاحة بالرئيس مادورو

    © REUTERS / LUISA GONZALEZ
    العالم
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    قال وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تؤيد التحول الديمقراطي في فنزويلا، وذلك في أعقاب إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو قبل ساعات إنه بدأ "المرحلة النهائية" في خطته للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله إن "الحكومة البرازيلية تتوقع أن يقف جيش فنزويلا بجانب غوايدو لطرد مادورو من السلطة".

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    بومبيو: ندعم دعوة غوايدو لانتفاضة عسكرية ضد مادورو
    وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز قد أعلن، في وقت سابق، إن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب.

    وشاهد مراسل "رويترز" زعيم المعارضة خوان غوايدو واقفا قرب قاعدة جوية في كراكاس وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري.

    أعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس مادورو.

    وقال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

    ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

    ونشر غوايدو مقطعا مصورا له على حسابه على تويتر، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.

    وقال غوايدو: "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح وقررت دعم الشعب الفنزويلي".

    وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

    ومن جهة أخرى أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو.

    وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة خوان غوايدو. الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.

    انظر أيضا:

    بومبيو: ندعم دعوة غوايدو لانتفاضة عسكرية ضد مادورو
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    إسبانيا ما زالت تعتبر غوايدو الرئيس الشرعي لكن لا تدعم أي انقلاب عسكري
    غوايدو يدعو للتظاهر لإنهاء "اغتصاب السلطة"
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار فنزويلا, خوان غوايدو, الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو, البرازيل, فنزويلا
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