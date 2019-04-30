مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين بهجوم في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب في منطقة درع الفرات شمالي سوريا".

وأفادت مصادر محلية في منطقة أعزاز، شمالي سوريا، بـ"مقتل اثنين من جنود الجيش التركي وإصابة 6 آخرين نتيجة استهداف قاعدة عسكرية تركية ومدرعة في منطقة مزرعة القاضي حسن على الطريق الواصل بين مدينتي أعزاز وعفرين وسط اشتباكات عنيفة مستمرة منذ ليلة أمس بين الجيش التركي ومسلحين أكراد وتحليق الطيران التركي في الأجواء".

وأضافت المصادر أن: "المسلحين الأكراد استهدفوا اجتماعاً للجيش التركي بالقرب من القاعدة العسكرية التركية في المنطقة". وتصنف تركيا وحدات "حماية الشعب" الكردية وحزب "العمال الكردستاني" التي تنتشر عناصرها بمحاذاة الحدود السورية التركية "تنظميات إرهابية".