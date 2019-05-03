فقدان سائحين فرنسيين ومرشدهما غرب إفريقيا

صرحت ممثل عن شركة أفريكان باركس قرب الحدود مع بوركينا فاسو أن سائحين فرنسيين ومرشدهما فقدوا خلال اليومين الماضيين بعد جولة في إحدى المتنزهات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم شركة أفريكان باركس فران ريد اليوم الجمعة: "ذهبوا في جولة بالسيارة ولم يعودوا… نبحث الأمر الآن، لكن لا يوجد دليل على خطفهم".

يذكر أن متنزه بيندغاري الوطني يقع في شمال بنين قرب الحدود مع بوركينا فاسو غرب إفريقيا ويعتبر واحداً من المتنزهات الوطنية الأربعة في البلاد، وتبلغ مساحتها حوالي 760 كيلومتر مربع، وهي موطن الآلاف من الحيوانات البرية بما في ذلك الأفيال والأسود والظباء والقرود وفرس النهر، تحتوي هذه الحديقة على غابات السافانا والتلال الرملية.