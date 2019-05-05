مقتل 41 شخصا في حادث احتراق طائرة الركاب الروسية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، مقتل 41 شخصا بحادث احتراق طائرة الركاب، الذي وقع بمطار "شيريميتيفو" في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقالت بيترينكو، اليوم الأحد 5 مايو / آيار:" كما ورد سابقا، كان على متن الطائرة، التي كانت وجهتها موسكو، مورمانسك، 78 شخصا، بما في ذلك أفراد الطاقم".

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites لحظة هبوط واحتراق الطائرة الروسية بمطار شيريميتيفو في العاصة موسكو (فيديو)

وأضاف: "وفقا للبيانات المحدثة المتاحة للتحقيق، فقد نجا حتى الآن 37 شخصا، بينما لقي باقي ركاب الطائرة وعددهم 41 شخصا مصرعهم".

وكانت النيران اشتعلت في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

ووفقا لقناة "360" على التيليغرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات المعنية بالبدء في التحقيق في الحادث، وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنك" إن "الرئيس أحيط علما بحادث الطائرة في مطار شيريميتيفو، وأصدر التعليمات اللازمة للبدء في تحقيق بعناية في هذا الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتاجها".

وأضاف بيسكوف "الرئيس أعرب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".

وكانت شركة إيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان إن طائرة إيرفلوت تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفيو، خلال الرحلة إس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

كما ذكرت الشركة أن "هناك مصابين جراء الحادث، وأن المسافرين أضطروا إلى مغادرة الطائرة عبر سلالم الطوارئ".