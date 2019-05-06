سلطان بروناي يتراجع عن قرار تنفيذ حكم الإعدام بالمثليين

قرر السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي، تمديد تعليق عقوبة الإعدام في تشريع جديد يجرم المثلية الجنسية، وذلك في مسعى لتهدئة ردود فعل عالمية رافضة لها بقيادة مشاهير منهم جورج كلوني وإلتون جون.

وأثار البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا غضبا عندما قرر، في أبريل/ نيسان الماضي، معاقبة المثلية الجنسية والزنا والاغتصاب بالإعدام والرجم حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية.

© AP Photo / Jeff Bottari جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق دار السلام بسبب تطبيق حد الزنا

ودافعت بروناي مرارا عن حقها في تنفيذ تلك القوانين التي جرى إقرار بعض أجزائها في عام 2014، وطرحت على مراحل منذ ذلك الحين.

ولكن وفي استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد الغني بالنفط، بحسب وكالة "رويترز"، قال السلطان إنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي القائم على الشريعة الإسلامية.

وتعاقب بروناي بالإعدام في بعض الجرائم ومنها القتل العمد وتهريب المخدرات لكن لم تنفذ أحكام إعدام منذ 1957.

ونقلت الوكالة عن السلطان، في كلمة بمناسبة شهر رمضان، "كما هو ثابت طوال أكثر من عقدين، فنحن نفرض تعليقا فعليا على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام. وينطبق هذا أيضا على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة الذي يوفر مجالا أوسع للصفح".

وكان الممثل الأمريكي جورج كلوني دعا لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز، بعدما أعلنت السلطنة عزمها تطبيق حد الزنا على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج.