شرطة سريلانكا تكشف معلومات جديدة عن منفذي هجمات عيد الفصح

نقلت وكالة "رويترز"، عن القائم بأعمال قائد الشرطة السريلانكية قوله، اليوم الاثنين، أن جميع المشتبه في مشاركتهم في الهجمات، أو المرتبطين بهم بشكل مباشر تم قتلهم أو القبض عليهم.
وضربت، يوم 21 أبريل/ نيسان، سلسلة انفجارات كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، فقد لقي 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 8 تفجيرات انتحارية مُنسقة، استهدفت 3 كنائس و4 فنادق فخمة في أنحاء سريلانكا.
وكان أغلب الضحايا من المواطنين السريلانكيين، وما لا يقل عن 34 أجنبيًا، بينهم بريطانيون وهنود قتلوا في الهجمات أيضا.
وكانت السلطات السريلانكية اتهمت جماعتيّ "التوحيد الوطنية" و"ملة إبراهيم" المحليتين بتنفيذ الهجمات، وبارتباطهما بشبكات دولية.
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