شرطة سريلانكا تكشف معلومات جديدة عن منفذي هجمات عيد الفصح

أعلنت السلطات السريلانكية أن بعض المشتبه بهم في الهجمات التي شهدتها البلاد في عيد الفصح، تم القبض عليهم وأن الباقين تم قتلهم.

نقلت وكالة "رويترز"، عن القائم بأعمال قائد الشرطة السريلانكية قوله، اليوم الاثنين، أن جميع المشتبه في مشاركتهم في الهجمات، أو المرتبطين بهم بشكل مباشر تم قتلهم أو القبض عليهم.

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA رئيس سريلانكا يتعهد بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات

جاء ذلك في تسجيل صوتي، نشرته وزارة الدفاع، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم مصادرة المواد، التي كانت تستخدم في صناعة المتفجرات لمنع استخدامها من قبل أي طرف في المستقبل.

وضربت، يوم 21 أبريل/ نيسان، سلسلة انفجارات كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح.

ووفقاً للبيانات الأخيرة، فقد لقي 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 8 تفجيرات انتحارية مُنسقة، استهدفت 3 كنائس و4 فنادق فخمة في أنحاء سريلانكا.

وكان أغلب الضحايا من المواطنين السريلانكيين، وما لا يقل عن 34 أجنبيًا، بينهم بريطانيون وهنود قتلوا في الهجمات أيضا.

وكانت السلطات السريلانكية اتهمت جماعتيّ "التوحيد الوطنية" و"ملة إبراهيم" المحليتين بتنفيذ الهجمات، وبارتباطهما بشبكات دولية.