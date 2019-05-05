سريلانكا تفرض حظرا للتجوال بمدينة نيجومبو وتحجب وسائل التواصل الاجتماعي

أعادت حكومة سريلانكا فرض حظر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف وقف انتشار شائعات بعد نشوب أعمال عنف بين مجموعات مدنية في نيجومبو، شمالي العاصمة وبموقع أحد تفجيرات عيد القيامة.

وأثارت التفجيرات التي نفذها متشددون إسلاميون وأودت بحياة أكثر من 359 شخصا مخاوف من احتمال استهداف السكان للمسلمين.



© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA رئيس سريلانكا يتعهد بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات

وفرضت السلطات حظرا للتجوال في المدينة حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لرويترز.

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، في 21 أبريل/ نيسان، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأعلنت سريلانكا، الأسبوع الماضي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأخيرة جاءت ردا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب وزير الدفاع في البلاد، قوله إن التحقيقات الأولية في الهجمات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص أظهرت أنه "رد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش".

وقال وزير الدفاع روان فيجواردين للبرلمان: "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا (يوم الأحد) كان ردا على الهجوم على المسلمين في كرايست تشيرش".

وذكر الوزير أن تنظيمين إسلاميين محليين أحدهما جماعة "التوحيد الوطنية" مسؤولان عن الهجمات.