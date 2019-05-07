المرشد الإيراني: القرآن تحفة فنية وتجب تلاوته بشكل فني

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن بعض البلدان العربية شهدت حركات جيدة، لكن صحوتها خمدت بسبب وثوقها بأمريكا وإسرائيل.

وأضاف خامنئي في "محفل أنس بالقرآن الكريم" أن "عدم إدراك أي شعب قيمة مساعدة الله سيجعله يتلقّى صفعة إزاء ذلك وأن لا سبيل اليوم سوى الصمود بوجه الشياطين والطواغيت والكفار" وفقا لوكالة "إسنا".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader خامنئي: رؤية 2030 هدفها تحويل الدول الإسلامية إلى جنود ورعايا للغرب

ورأى أن إحدى مشكلات العالم الإسلامي، اليوم، هي عدم الاطلاع على المعارف القرآنية وعدم العمل بها، وتابع قائلا:

"أولئك الذين يجلسون في منصب رئاسة جمهورية أو قيادة المملكة الفلانية ويعربدون ضد الشعوب واستقرار البلدان والسلام فيها هم نفس أولئك الطواغيت الذين أمر القرآن بمواجهتهم وشدّد على عدم الوثوق بهم".

ووصف المرشد الإيراني القرآن بأنه "تحفة فنيّة لا نظير لها" وشدّد على وجوب أن يتلى القرآن في الجلسات والاحتفالات بشكل فني.

وقال إن "استئناس المجتمع بالمعارف القرآنية سيؤدّي إلى ثبات واستقامة المجتمع في الشؤون والقضايا المرتبطة بالحياة الدنيوية والحياة الأخرويّة".

وطالب بأن تقام جلسات تفسير القرآن الكريم إضافة لمحافل تلاوة القرآن لكي يرتقي مستوى المجتمع فيما يخص المعارف القرآنية والدينية، على حد قوله.