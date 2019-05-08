الولايات المتحدة تشتبه في نقل إيران صواريخ باليستية في الخليج

تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى على متن سفن موجودة في مياه الخليج.

وفقًا لشبكة CNN،توصلت واشنطن إلى هذه الاستنتاجات، بعد أن تلقت معلومات استخباراتية ذات صلة.

وبحسب القناة، لهذا السبب هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في 5 مايو/ أيار إيران بحاملة طائرات.

بالإضافة إلى ذلك، واشنطن لديها معلومات تفيد بأن إيران تنوي ضرب الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

لهذا السبب، يدرس البنتاغون إمكانية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، بما في ذلك أسلحة الدفاع الجوي.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، يوم 6 مايو/ أيار، عن خطة إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج.

وقال بولتون إن واشنطن تعطي على هذا النحو إشارة واضحة بأنه لا بد من صد أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها "بقوة لا ترحم".