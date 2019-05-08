موسكو تدعو الدول المجاورة لفنزويلا لإقناع المعارضة بالتخلي عن الاستفزاز

موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة: "نناشد، اليوم، جميع أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المجاورة لفنزويلا، للمساعدة في إقناع القوات المناهضة للحكومة في هذا البلد بترشيد العقل، والتخلي عن الأساليب الاستفزازية وإشراك القوات المسلحة في الصراع المدني".

© REUTERS / HANDOUT مادورو قد يزور روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي القائم، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.