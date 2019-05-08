ترامب يعرب عن أمله في عقد اجتماع مع القادة الإيرانيين

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في عقد اجتماع مع القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق "شامل".