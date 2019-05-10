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14:58 10 مايو/ أيار 2019
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    إطلاق صاروخ خواسون - 14 في كوريا الشمالية

    معلومات استخباراتية تشير إلى إطلاق كوريا الشمالية سلاحا جديدا بعد صاروخي أمس

    © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
    العالم
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    قالت كوريا الجنوبية إنه من المحتمل أن تكون جارتها الشمالية أطلقت سلاحا جديدا، بعد المناورة الصاروخية التي أجرتها أمس، لافتة إلى أنها تجري تحليلا دقيقا قبل إعلان نتائج ما رصدته.

    وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن صاروخي كوريا الشمالية اللذين أطلقتهما في مناور أمس، طارا بارتفاع 40 كيلومترا، فيما تتولى هيئة الأركان الجنوبية إجراء تحليل دقيق، وفقا لما نشرته وكالة "يونهاب".

    وأجرت كوريا الشمالية مناورة على توجيه ضربة بعيدة المدى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه في أنهما صاروخين قصيري المدى، تجاه البحر الشرقي.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    © REUTERS / HANDOUT
    كوريا الشمالية تعلن إجراء مناورة "بعيدة المدى" بعد تجربة صاروخية قصيرة

    وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نشرتها باللغة الإنجليزية، "في مركز القيادة، وقف الزعيم كيم جونغ-أون على خطة التدريبات على مختلف وسائل توجيه الضربات طويلة المدى وأمر ببدء المناورة".

    وأضافت "المناورة الناجحة للنشر والإضراب المصممة لتفقد قدرة رد الفعل السريع لوحدات الدفاع أظهرت قوة الوحدات التي كانت مستعدةتماما لتنفيذ أي عملية ومقاتلة بكفاءة".

    وذكرت أنه طرح مهاما مهمة لزيادة قدرة وحدات الدفاع على توجيه ضربات، مضيفة أن المناورة جرت في وحدات الدفاع التابع للجيش الشعبي الكوري في المنطقة الأمامية والجبهة الغربية.

    ولم تشرح الوكالة معنى "المناورة على توجيه ضربة بعيدة المدى"، إلا أن الجيش الكوري الجنوبي قال إنه يعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى من منطقتها الشمالية الغربية تجاه البحر الشرقي، وطار أحد الصاروخين لمدى 420 كلم والآخر 270 كلم.

    وجاء ذلك بعد مرور 5 أيام من إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفات قبالة ساحلها الشرقي، والتي ادعت بيونغ يانغ أنها تدريبات "روتينية" و"دفاعية عن النفس" دون أي نوايا لاستفزازات.

    يأتي تصاعد التوتر في ظل تعثر المحادثات بعدما انهارت ثاني قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب المطالب الأمريكية بنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ ومطالب كيم بتخفيف العقوبات.

    أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، الجيش بتعزيز قدراته الضاربة حيث وجه بإطلاق صواريخ جديدة في ظل تنامي التوترات بسبب الاختبارات الصاروخية التي تظهر على ما يبدو تجهيزات نظام صاروخي متطور جديد، وذلك بحسب ما أفادت "رويترز" نقلا عن الإعلام الرسمي.

    وجاءت أنباء دعوة كيم إلى "تأهب قتالي كامل" في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية لأنها تنقل الفحم بصورة غير قانونية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار كوريا الشمالية, تجارب صاروخية, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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