في تغريدة جديدة... ظریف یطالب الاتحاد الأوروبي بتنفیذ تعهداته النوویة

نشر وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، تغریدة عبر حسابه الرسمي علی "تویتر"، طالب فیها الاتحاد الأوروبي بتنفیذ تعهداته بدلا من مطالبة بلاده بأن تنفذ من جانب واحد تعهداتها إزاء الاتفاق النووی.

وقال ظريف في تغریدته، التي نشرها مساء أمس، الخميس:

إن البیان الصادر الیوم عن الاتحاد الأوروبي یكشف عن أسباب وصول الاتفاق النووی إلى ما هو علیه حالیا.

EU statement today is why JCPOA is where it is: the US has bullied Europe—and rest of world—for a year and EU can only express “regret”.

Instead of demanding that Iran unilaterally abide by a multilateral accord, EU should uphold obligations — incl normalization of economic ties. — Javad Zarif (@JZarif) May 9, 2019

وتابع ظريف في تغريدته:

إن الولایات المتحدة منذ عام وهي تمارس البلطجة على أوروبا وباقي العالم، فیما یكتفي الاتحاد الاوروبی بالإعراب عن أسفه لا غیر.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدته، على الاتحاد الاوروبی بتنفیذ تعهداته، بما فیها تطبیع العلاقات الاقتصادیة مع بلاده، بدلا من مطالبة إیران بأن تفي بتعهداتها من جانب واحد، إزاء اتفاق متعدد الأطراف.

وقد أبلغت إيران في وقت سابق سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/آيار من عام 2018، واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.