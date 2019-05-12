نتنياهو يطلب تمديد فترة تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعتزم أن يطلب من رئيس البلاد روفين ريفلين أسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نتنياهو قوله:

"كما جرى في المرات السابقة لتشكيل الحكومة، أنوي أن أطلب من الرئيس تمديد الفترة".

وفي 17 نيسان / أبريل الماضي، أمر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد فوزه في الانتخابات.

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وسبق أن أوصى أكثر من 65 عضو كنيست بتكليف نتنياهو، وعليه قرر ريفلين تكليف الأخير ومنحه الفرصة للانطلاق بالمفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومته الخامسة.

وفي 30 نيسان / أبريل، أقسم نتنياهو اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي الجديد.