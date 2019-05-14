في ظل الصراع الاقتصادي مع أمريكا... الصين تخفض قيمة صرف "اليوان" مقابل الدولار

بكين ، 14 مايو - سبوتنيك. خفض البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء وسط جولة أخرى من تفاقم النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشكل حاد قيمة صرف" اليوان" مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.6 بالمائة، وجاء ذلك وفقا الهيئة التنظيمية.