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15:46 16 مايو/ أيار 2019
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    مايك بومبيو

    بعد نشر صواريخ إيرانية... معلومات استخباراتية تكشف سر زيارة بومبيو المفاجئة

    © REUTERS / ERIC THAYER
    العالم
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    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (74)
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    كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هدد خلال زيارته الأخيرة للعراق، بالرد القوي على أي تهديد من قوات الحشد الشعبي.

    وأكدت "رويترز"، أن "بومبيو طلب من قادة العراق السيطرة على جماعات تابعة لإيران تهدد القواعد الأمريكية"، كما كشف عن "قيام ميليشيات تابعة لإيران بنشر صواريخ قرب قواعد أمريكية بالعراق"، حسب الوكالة.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    ونقلت الوكالة، عن مصدرين أمنيين عراقيين أن "زيارة بومبيو المفاجئة لبغداد هذا الشهر جاءت بعد أن أظهرت معلومات استخباراتية أمريكية أن ميليشيات عراقية مقربة من إيران نشرت صواريخ قرب قواعد للقوات الأمريكية".

    وأضاف المصدران أن "بومبيو هدد كبار القادة العسكريين العراقيين أنهم إن لم يحكموا سيطرتهم على هذه الميليشيات، التي توسع نفوذها في العراق فسترد الولايات المتحدة بقوة".

    وقال مصدر عسكري عراقي بارز على علم بتفاصيل زيارة بومبيو: "الرسالة الأمريكية كانت واضحة. طالبوا بضمانات بأن العراق سيكون قادرا على منع هذه الجماعات من القيام بتهديد المصالح الأمريكية". وأضاف: "لقد قالوا إنه في حالة تعرض أمريكا للهجوم على الأرض العراقية فإنها سترد للدفاع عن نفسها دون الرجوع إلى بغداد".

    وقال المصدر الأمني العراقي الثاني إن "اتصالات اعترضها الأمريكيون أظهرت أن بعض الجماعات المسلحة أعادت نشر مقاتليها ليتخذوا مواقع مثيرة للريبة، وهو ما اعتبره الأمريكيون استفزازا". وأضاف: "تم إبلاغ العراقيين بأن أي تهديد من هذه الجماعات سيتم التعامل معه بصورة مباشرة من قبل الأمريكيين باستخدام القوة"، مؤكدا أن "المسؤولين الأمريكيين بحثوا مع نظرائهم العراقيين انتشار فصائل مسلحة مدعومة من إيران على الحدود السورية".

    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (74)

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    الكلمات الدلالية:
    صواريخ إيران, تهديدات إرهابية, جماعات مسلحة, إيران تحارب, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, القاعدة العسكرية الأمريكية, الحدود العراقية السورية, القوات الأمريكية في العراق, قوات الحشد الشعبي, وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, إيران, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
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