أفغانستان... ضربة جوية تقتل 8 من قوات الشرطة

لقي 8 أفراد من الشرطة الأفغانية مصرعهم، اليوم الجمعة 17 مايو / أيار، إثر غارة جوية جنوبي البلاد.

نقلت "رويترز" عن مسؤول في الحكومة الأفغانية، قوله: "لقي 8 أشخاص على الأقل من رجال الشرطة، مصرعهم، في ضربة جوية في إقليم هلمند وسط تصعيد للعمليات الجوية والبرية ضد طالبان".

© REUTERS / Maxim Shemetov أمريكا و"طالبان" يناقشان مؤتمر الحوار الأفغاني في الدوحة

وأضاف عمر زواك، المتحدث باسم حاكم هلمند: "لم يتضح بعد إن كانت طائرات أفغانية أم أمريكية، هي التي شنت الضربة الجوية مساء أمس الخميس بالقرب من (لشكركاه) عاصمة الإقليم".

وأضاف: "بين القتلى ضابطين كبيرين، بينما أصيب 11 شرطيا آخرين، في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلي طالبان خلال نفس العملية الأمنية"، بينما قالت "رويترز" إنه لم يتسن الاتصال بمسؤولي قوات الدعم الحازم، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كابول للحصول على تعليق.

وذكر محمد ياسين حاكم هلمند ومسؤولون بالحكومة في كابول إن تحقيقا يجرى في الضربة الجوية.

وتقوم القوات الأمريكية بتقديم الدعم للقوات الأفغانية في عملياتها ضد طالبان، وتصاعد القتال خلال فترة شهدت محادثات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 عاما، بينما ترفض طالبان اقتراحات وقف لإطلاق النار مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي أولا.