محلل سياسي: صواريخ "إس-400" الروسية تحمي تركيا بعد تخلي أمريكا والناتو عنها

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو لراديو "سبوتنيك" إن العلاقة البينية بين تركيا وروسيا وملف التسليح أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا.

وأضاف أن تركيا ترى أن لها كامل الحق والسيادة في الدفاع عن أراضيها ومنظومة "إس-400" الروسية هي لحماية الفضاء التركي ومزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه الصفقة أنها تتعارض مع متطلبات الناتو أو وجود بدائل أخرى كصواريخ باتريوت وغيرها جاءت متأخرة جدا خاصة وأن تركيا طالبت أمريكا مرارا بحماية أجوائها منذ عام 2015 ولكن الجميع تخلى عنها.

© AFP 2019 / SVEN NACKSTRAND تركيا تطالب "الناتو" بوضع منظومة "باتريوت" الصاروخية على أراضيها

وأشار كاتب أوغلو إلى أنه بعد ما حدث في تركيا من محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز 2016، أصبح من حق تركيا البحث عن مصادر أخري لحماية أجوائها وبالتالي فإن صفقة " إس-400 " هي الأفضل تقنيا وسعريا ولوجيستيا بالنسبة لتركيا.

وأكد أن ما يحدث هو بمثابة امتحان حقيقي للتحقق من مدى قوة وصلابة الروابط الدبلوماسية والسياسية التركية مع واشنطن، فالولايات المتحدة الأمريكية عاجلا أم آجلا سترضخ للمتطلبات التركية ولما تريد فعله.

وتركيا ثاني أقوى جيش في الناتو وحليف استراتيجي قوي وقديم بالرغم من وجود خلافات كثيرة بين الطرفين التركي والأمريكي ولكن لن تصل لحد القطيعة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أنهت اليوم المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها وهو ما يعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة.