ترامب يعلق على تأثير "الأخبار المزيفة" على إندلاع حرب مع إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإعلام الإخباري المزيف وغير الدقيق يضر بالولايات المتحدة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن له تأثيرا جيدا وهو أن إيران "لن تعلم كيف تفكر".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الإعلام الإخباري المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة حول إيران".

وتابع "إنها مشتتة وضعيفة المصادر (مختلقة)، وخطيرة. على الأقل إيران لا تعلم كيف تفكر، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية".

The Fake News Media is hurting our Country with its fraudulent and highly inaccurate coverage of Iran. It is scattershot, poorly sourced (made up), and DANGEROUS. At least Iran doesn’t know what to think, which at this point may very well be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019

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وكان ترامب نفى منذ أيام تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل إيران، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنها أخبار مزيفة، ولكن هل من الممكن أن نفعل ذلك؟ بكل تأكيد ولكننا لم نخطط لذلك، ونأمل ألا نضطر له، وإذا فعلنا فسنرسل جحيما أكثر من هذا بكثير".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرّعَت العمل على إنتاج أسلحة نووية، بحسب مقترح من القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان.