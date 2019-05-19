أول دعوة من نائب جمهوري لعزل ترامب

دعا النائب الجمهوري جاستن أماش، أمس السبت، إلى عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليكون بذلك أول نائب من نفس حزب ترامب يدعو لعزل الرئيس، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشار أماش إلى أن الرئيس ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب عزله من منصبه، حيث اتهم النائب وزير العدل، ويليام بار، بتضليل العامة عمدا، بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسيا المزعوم في انتخابات 2016 الرئاسية.

وذكر أماش، على "تويتر" يقول "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس، مشيرا إلى أن التقرير حدد عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة.

Few members of Congress even read Mueller’s report; their minds were made up based on partisan affiliation—and it showed, with representatives and senators from both parties issuing definitive statements on the 448-page report’s conclusions within just hours of its release. — Justin Amash (@justinamash) May 18, 2019

​وأضاف أنه "بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأي شخص غير الرئيس الأمريكي".

وتابع "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى للسلوكيات التي تستوجب العزل".

من جانبها، حضت النائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب.

وقالت، ردا على تغريدات أماش، لدي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي لعزل الرئيس، قد ترغب بأن تدعمه معي".

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب، على مدى عامين تقريبا.

ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك وعلى لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السابق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.