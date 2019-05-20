ترامب يخالف التقاليد الرئاسية الأمريكية من جديد(فيديو)

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادا لعمدة مدينة نيويورك بيل بلازيو، لترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

الغريب في الأمر لم يكن بتوجيه ترامب الانتقادات لعمدة نيويورك فحسب، وإنما كان خروجه عن العادات والتقاليد الرئاسية الأمريكية.

وتمثل ذلك بتصويره لمقطع مصور على الطائرة الرئاسية وهو ما يعتبر مخالفا للبرتوكول الرئاسي، في محاولة وصفتها صحيفة "The Washington Post"الأمريكية بأنها لهدم التقاليد الرئاسية.

كما تتعارض الدعاية الانتخابية من على متن الطائرة الرئاسية مع الأعراف.

وقال بول ريان، نائب رئيس السياسة والتقاضي في منظمة "Common Cause"، وهي منظمة رقابية محايدة: "ما فعله ليس لائقا أبدا، إذ تتعارض الدعاية الانتخابية من على متن الطائرة الرئاسية مع الأعراف التاريخية التي اتبعها الرؤساء. لقد احترم معظم الرؤساء

المنصب احتراما كافيا، استطاعوا معه الفصل بين الدعاية الانتخابية والواجبات الرسمية. لكن دونالد ترامب ليس مثلهم".

يذكر بأن ترامب توجّه برسالته المصورة لبلازيو، قائلا: "إذا كنت تحب الضرائب المرتفعة وإذا كنت تحب الجريمة، فيمكنك التصويت لصالحه، لكن معظم الناس لا يحبون ذلك".