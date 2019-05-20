الدفاع التركية: تقديم موعد شحن "إس – 400" الروسية

"قد تبدأ روسيا في شحن أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس – 400" إلى تركيا في يونيو/ حزيران بدلاً من يوليو/ تموز"، وفق ما صرح به متحدث باسم أمانة صناعة الدفاع التركية لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن تتم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الروسية إلى تركيا في يوليو.

وقال المتحدث: "قد يتم ترحيل بدء شحنات "إس — 400" من يوليو إلى يونيو".