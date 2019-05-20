إخلاء برج إيفل في باريس بعد رصد "متسلق"

وقد نصحت السلطات الناس بتأجيل زياراتهم إلى البرج حتى إشعار آخر.
ويزور برج إيفل، الذي يعتبر الرمز الرئيسي للعاصمة الفرنسية، عدة ملايين من الأشخاص سنويًا.
ووفقًا لمستخدمي "تويتر" وصلت الشرطة إلى الموقع وتتفاوض مع الرجل. ويتم حاليًا تأمين المنطقة القريبة من برج إيفل من قبل الشرطة.
Un homme aperçu escaladant la tour Eiffel, le monument évacué pic.twitter.com/JXRg0cwIls— BFM Paris (@BFMParis) May 20, 2019
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإنه عندما تم اكتشاف ذلك الشخص، كان بالفعل في الطابق الثاني من البرج، بارتفاع 149 مترا.
BREAKING TWEET: The Eiffel Tower has been evacuated after a man was seen climbing the tower. The authorities have advised people to postpone their visits until further notice.— irfan (@simplyirfan) May 20, 2019
Is he a Spider man? #EiffelTower pic.twitter.com/6P8iqu7Idp
وعادة ما يتم غلق البرج بسبب الاحتجاجات التي تشهدها باريس منذ فترة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس، إيمانويل ماكرون.
وقررت السلطات الفرنسية، من قبل وأكثر من مرة إغلاق برج إيفل، بسبب الاحتجاجات التي تتم في ساحة مارسوف في باريس.
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