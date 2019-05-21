مادورو يوجه دعوة جديدة إلى المعارضة لإنهاء الأزمة

جدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اقتراحه إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة.

© Sputnik . Sergey Guneev مادورو يتهم المدير السابق لجهاز الاستخبارات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة

وقال مادورو، أمام تجمع نظم في العاصمة كاراكاس بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لإعادة انتخابه رئيسا للدولة، أمس الاثنين: "اليوم، أتقدم إلى المعارضة باقتراح: دعونا نتبارز عن طريق إجراء انتخابات، دعونا نجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية وسنرى من هم الذين يدعمهم الشعب"، وذلك وفقا لموقع قناة " BBC ".

وأضاف أن "الانتخابات ستكون حلا ديمقراطيا وسلميا ودستوريا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

وسبق أن طرح مادورو، في فبراير/ شباط الماضي، فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، معلنا أن هذا الاقتراح أصبح حيز الدراسة من قبل الجمعية التأسيسية، المؤسسة التي جرى تشكيلها بمبادرة من مادورو.

وجرت الانتخابات الأخيرة للبرلمان في فنزويلا في عام 2015، وجاء الفوز فيها لتكتل الأحزاب المعارضة "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، الذي حصل على 109 مقعدا من أصل 164 ، وتنتهي صلاحيات التشكيلة الحالية للجمعية في ديسمبر/ كانون الأول العام 2020.