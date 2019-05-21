الولايات المتحدة تفكر بغزو فنزويلا

علق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم أمس الاثنين، على الخيارات الأمريكية المتاحة في فنزويلا وخطة العمل الموضوعة لمحاولة الإطاحة بنظام مادورو.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل

وبحسب مصادر روسية، قال نائب الرئيس الأمريكي: "لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أننا ندرس جميع الخيارات الممكنة للعمل في فنزويلا".

وأضاف قائلا: "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف جانبا عندما تكون فنزويلا رازحة تحت الطغيان والحرمان".

كما أكد بنس أن ترامب أنشأ ائتلافًا يضم أكثر من 50 دولة تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غويدو كرئيس مؤقت، وستستمر السياسة الأمريكية في ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على فنزويلا وحلفائها الكوبيين.