الهند تبدأ فرز 600 مليون صوت وتوقعات بتقدم مودي

بدأت الهند فرز نحو 600 مليون صوت في انتخاباتها العامة اليوم الخميس في ظل توقعات بأن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيحصل على أغلبية صريحة.

وبدأت عملية الفرز الساعة 0800 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) ومن المرجح أن تتضح النتائج في وقت لاحق اليوم، بحسب رويترز.

يذكر أن استطلاع "انديا توداي أكسيس" لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أظهر الأسبوع الماضي أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مودي سيفوز على الأرجح بما يتراوح بين 339 و365 مقعدا في البرلمان المؤلف من 545 مقعدا يليه تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر بما يتراوح بين 77 و108 مقاعد.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل وسيبدأ إحصاء الأصوات المخزنة في مئات الآلاف من أجهزة التصويت الآلية.