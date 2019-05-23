بومبيو: إسرائيل نموذج ملهم للحرية والديمقراطية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إسرائيل تمثل رمزا للديمقراطية والحرية، مشيرا إلى أنها نموذج ملهم للعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال بذكرى تأسيس دولة إسرائيل الـ71، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة رون ديرمر، السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

Honored to speak at a celebration of Israel’s founding with my friend @AmbDermer. Since #Israel’s declaration of independence in 1948, the Jewish State – in the face of many challenges – has developed into an inspiring example of a free, democratic, and prosperous nation. pic.twitter.com/9xemPITUiP — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 23, 2019

وكتب "بومبيو" على "تويتر"، اليوم الخميس 23 مايو / أيار: "تشرفت بالمشاركة في الاحتفال بتأسيس دولة إسرائيل مع صديقي رون ديرمر"، مضيفا: "منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، تواجه تلك الدولة العديد من التحديات".

وتابع: "واصلت إسرائيل نموها، لتصبح نموذجا لأمة ملهمة في الحرية والديمقراطية والرفاهية".

From @POTUS Trump’s bold recognitions of Jerusalem and the Golan to the @WhiteHouse’s vision for peace between Israel and the Palestinians, the U.S. will continue to stand with #Israel and support opportunities to pave the way to a brighter future for all. pic.twitter.com/zU50XnktId — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 23, 2019

وكتب في تدوينة أخرى: "الرئيس دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبيت الأبيض قدم رؤية للسلام مع الفلسطينيين"، مضيفا: "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل لاستكمال طريقها من أجل مستقبل أكثر إشراقا للجميع".