ظريف يصل إلى بغداد للقاء مسؤولين عراقيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف، أن وزير الشؤون الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم السبت.

وقال الصحاف، أن "زيارة ظريف لن تستغرق أكثر من يوم واحد، وان اللقاءات ستكون شاملة مع المسؤولين في الحكومة العراقية".